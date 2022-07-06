شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير وابنته يلغيان متابعة بعضهما على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى النجم شريف منير، وابنته اسما متابعة كل منهما للآخر على إنستجرام، وتساءل البعض عن الأسباب التى دفعتهما لذلك؟ وهل يوجد بينهما مشاكل أم لا؟.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.