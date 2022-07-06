شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى تعليقاً على حديث الرئيس عن اكتشاف المواهب: دعم كبير لمواهب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن برامج اكتشاف المواهب مؤشر ودعم كبير من أب عظيم لشباب مصر، مشيراً إلى أن الرئيس يهتم بكل بيت مصرى فى كافة المجالات، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التي تصنع تاريخاً كبيراً، ولنا مثال في عباقرة مصر في كل المجالات وليس الفن فقط .

وأضاف زكى، أن برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" أعطى حلماً وآملا للشباب والفتيات المصريين الذين يتمتعون بموهبة في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم الإعلامى وغيرها من المجالات الفنية، لافتاً إلى أنه يجب على كل موهوب أن يصقل نفسه بالدراسة وورش العمل والخبرات والمشاركة في المسابقات حتى يظهروا مواهبهم للعالم من خلال تلك المسابقات التي تحرص الدولة على رعايتها.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشاد كالعادة بكل مواهب مصر، وتحديداً برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"، والذى أطلقت منه النسخة الأولى العام الماضى، وخرج منه عدد من مواهب مصر، وكانت لجان التحكيم مجموعة من فناني ومبدعى مصر.