شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا يقترب من 37 مليون جنيه منذ طرحه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت إيرادات فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، حيث سجل 34,535 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء في شباك التذاكر، لتصل إيراداته حتى الآن إلى 36 مليوناً و891 ألف جنيه ، وذلك منذ انطلاق عرضه فى السينمات، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر الماضى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.