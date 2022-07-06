مدير أعمال ” ديانا حداد ” يكشف حقيقة اعتزالها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشف ” حلمي بشير ” مدير أعمال الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” في تصريحات له حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن اعتزال الأخيرة وذلك على خلفية قيامها بحذف جميع صورها على موقع إنستجرام دون الكشف عن السبب .

فأشار حلمي بشير إلى أنه قد تواصل مع ديانا حداد عبر الهاتف وأخبرته بأنها أرادت الابتعاد عن السوشيال ميديا في الفترة الحالية مؤكدة على أنها ستخرج خلال أيام للرد على كل ما تردد عن اعتزالها وكافة الاسئلة المثارة من جانب جمهورها .

وتابع مدير أعمال ديانا حداد مطمنئا الجمهور عليها قائلا : ” لا أعرف كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة سواء عبر أحد القنوات أو من خلال السوشيال ميديا، لكن هي بخير ولم تتعرض لأمر سلبي ” .