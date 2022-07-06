شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة هامة بين يوفنتوس ووكيل كوليبالي خلال أيام لحسم الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخطط المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فريدريكو تشيروبيني، لعقد جلسة مع فالي رمضاني وكيل أعمال السنغالي كاليدو كوليبالي، حسب تقارير صحفية إيطالية، ويعتبر الدولي السنغالي أحد أبرز الأهداف في خط الدفاع التي تم تحديدها من قبل السيدة العجوز لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع الشاب ماتياس دي لخيت عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

كاليدو كوليبالي يقترب من يوفنتوس الإيطالي

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن شيروبيني سوف يلتقي في القريب العاجل بوكيل كوليبالي فالي رمضاني في ميلانو من أجل حسم الصفقة في الوقت الحالي لقطع الطريق على العديد من الأندية التي تريد ضم اللاعب، ويمثل كوليبالي الخيار الأول في تدعيم خط دفاع يوفنتوس بالنسبة للمدير الفني الإيطالي ماكسمليانو أليجري.

يوفنتوس يحدد كوليبالي كخيار أمثل لتدعيم دفاع الفريق

وينتهي عقد كوليبالي بنهاية الموسم المقبل وتعد تلك الفرصة للمدافع المخضرم للانتقال إلى أحد الأندية الكبير حيث يبلغ من العمر ٣١ عام، ويحاول يوفنتوس الوصول إلى اتفاق مع رئيس نادي نابولي دي لورنتيس الذي قد حدد سعر اللاعب في وقت سابق، الذي تصل القيمة التسويقية له نحو ٤٠ مليون يورو، ويحاول نابولي في الوقت الحالي بناء فريق جديد حيث تخلص الفريق من الإيطالي المخضرم لورينزو إنسيني كما سيرحل البلجيكي دريس ميرتنز أيضًا.