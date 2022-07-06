شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لـ حسين الجسمى: كنت منور مصر والحفلة أكثر من رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة فيفى عبده، جمهورها صورة تجمعها بالنجم حسين الجسمى من حفله الأخير فى مصر، عبر حسابها على تويتر، وكتبت فيفى على الصورة قائلة:"النجم حسين الجسمى كان منور مصر فى حفلته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، كانت حفلة أكثر من رائعة واستمتعت جدا، تحيا مصر".

وأحيا الجسمى الخميس الماضى، حفلا غنائيا ناجحا فى مصر احتفالا بثورة 30 يونيو وقدم باقة من أغانيه التى اشتهر بها فى العالم العربى منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتينى" و"أما براوة" و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغانى.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون.