شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وجينيفر لوبيز معًا أثناء ظهورهما بإطلالة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك معاً مرة أخري أثناء تجولهما في مدينة لوس انجلوس، وارتدي الاثنين ملابس سوداؤ، ولا يعتبر هذا الظهور الأول لهما خلال الأسبوع الجاري إذ سبق وحرصت جينيفر لوبيز على زيارة بن أفليك خلال كواليس فيلمه الذى يصوره حالياً مع مات ديمون.



بن افليك وجينيفر لوبيز

من ناحية أخرى سبق ونشرت جينيفر لوبيز لافتة طيبة منها لخطيبها بن أفليك في عيد الأب مؤخراً، والذى تضمن فيديو مجمع لهما طوال علاقتهما، وأثناء تشغيل اللقطات والصور توضح النجمة البالغة من العمر 52 عامًا أنها تحب حياتها المهنية ولكن لا شيء يرضيها أكثر من كونها قادرة على بناء أسرة مع شخص تحبه بعمق ومتفاني بنفس القدر لعائلتها، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



بن افليك ولوبيز

وأضافتت: "أنا أحب فكرة المستقبل وما يمكننا أن نخلقه، لكنني أريد حقًا فقط الاستمتاع باللحظة والبقاء حاضرة فيها بقدر ما أستطيع"، وتابع بنشر لقطات وصور من المشاهد التي قاموا بها في العرض الأول لفيلم The Last Duel في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي و 2022 Met Gala.