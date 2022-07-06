شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بطرح فيلمه "بحبك" داخل إحدى سينمات 6 أكتوبر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم تامر حسني مساء اليوم الأربعاء بالعرض الأول لفليمه الجديد "بحبك" داخل أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى بدءا من حفلة العاشرة صباح غداً الخميس، ويشاهد حسنى الفيلم مع باقى صناعه وعدد من نجوم الفن والإعلام، الذين وجهت لهم الدعوة.

ويقدم تامر حسنى 4 أغانى جديدة في أحداث الفيلم، موزعة حسب الأحداث، حيث من المقرر أن يطرح أحد أغانى الفيلم كنوع من أنواع الدعائية خلال الأيام المقبلة، وتأتى قائمة الأغانى كالتالى :

وأنت بعيد

كلمات: تامر حسين .. الحان: تامر علي ..هتجوزك

كلمات: محمد القاياتي .. الحان حمزة .. توزيع: امين نبيل

هدلعني

كلمات: تامر حسني .. الحان: تامر حسني ومودي منير ، تويع: جيزو

حياتنا

كلماتي: احمد حسن راؤول

الحان: اسلام زكي

توزيع: الهامي دهيمة - احمد حسام

يشار إلى أن فيلم"بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.