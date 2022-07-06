” فنانة شابة ” .. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلاد إبنة شقيقتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” نبيلة عبيد ” بعيد ميلاد إبنة شقيقتها الفنانة الشابة ” أميرة هاني ” والذي يوافق يوم أمس الخامس من يوليو .

فنشرت نبيلة عبيد صورة عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بأميرة هاني وأرفقتها بتعليق تهنئها من خلاله بعيد ميلادها .

فكتبت قائلة : ” أميرة حبي أنا .. كل سنة وانتي شمس قلبي وضله .. حبيبتي الغالية أميرة هاني سنة حلوة يا جميل .. مساكي ومسا الحلوين ورد وياسمين ” .