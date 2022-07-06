ياسمين صبري تكشف حقيقة حلاقتها لشعرها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 مساءً - تواصلت الفنانة ” ياسمين صبري ” مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال الإجابة على الأسئلة التي تلقتها من جانبهم في (ASK) والرد عبها عن طريق خاصية الاستوري .
ومن بين الاسئلة التي وردت لياسمين صبري سؤالا عن حقيقة قيامها بحلق شعرها على خلفية الصورة التي نشرتها مؤخرا وأثارت حالة من الجدل حول قيامها بنفس ما قامت به الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .
فجاء في السؤال : ” انت حلقتي شعرك فعلا ” .. لترد الفنانة ياسمين صبري مشيرة إلى أن طريقة تصفيفها لشعرها هي من جعلت إطلالتها تبدو وكأنها قامت بحلاقته وتقصيره قائلة : ” لا والله دي المفروش كحكة ” .
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