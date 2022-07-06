شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لكليب "حلوين" لـ عمر كمال وعبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين"، بالمشاركة مع المطرب عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير يتم حاليا بأستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.

وكان عبد الباسط حموده، المطرب الشعبى، علق على استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد عبد الباسط حمودة الفنان هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالته من نقابة المهن الموسيقية، ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".