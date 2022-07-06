شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى بعد حفلها فى أمريكا: ليلة رائعة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيت النجمة نوال الزغبى، حفل غنائى أمس الثلاثاء فى كاليفورنيا، وكتبت نوال عبر حسابها على تويتر:" ليلة رائعة فى كاليفورنيا".

وانتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى تصوير أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "حفلة" والأغنية كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وإخراج فادى حداد، وصورت نوال الأغينة في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية لاسيما وأن الأغنية تحمل الايقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة.

نوال الزغبى