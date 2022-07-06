شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين عن والدها الراحل: غاب بجسده ولكن ينير قلبى بروحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها صورة قديمة لوالدها الراحل النجم محمود ياسين عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت رانيا، على الصورة قائلة:" ياروح قلبي الله على جمالك وروحك وكريزمتك الله يرحمك أنت في جنات النعيم بنفس شكلك وسنك ده دلوقتي يا قمر حياتي الذي غاب بجسده ولكن ينير قلبي بروحه".

وشاركت رانيا محمود ياسين، فى مسلسل "انحراف"، وعرض رمضان الماضى، و مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.



رانيا محمود ياسين عن والدها الراحل غاب بجسده ولكن ينير قلبي بروحه