شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادة الرئيس ببرنامج "الدوم" نادر عباسى: يؤكد حرص الدولة على الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المايسترو نادر عباسى على اشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج "الدوم" الذى شارك فيه عباسى ضمن لجنة التحكيم، قائلاً : "سعيد للغاية بإشادة الرئيس بالبرنامج، لأنه يأتي من رأس الدولة ويعبر عن اهتمامها بالثقافة والفنون، فذلك حين تضعه فى الاعتبار مع اهتمام الدولة بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية بالإضافة للمدينة الرياضية يؤكد أن الحكومة والرئيس يهتموا اهتمام كامل بالفن والرياضة".

وهو ما يؤكد نهج الدولة إزاء الاهتمام بالإنسان قبل أي شىء، مثلما يؤكد الرئيس دائماً، وأضاف نادر عباسى : "في برنامج "الدوم" اكتشفنا مواهب عديدة، لذا اتمني من القائمين عليه اتاحة الفرصة لهم أيضاً باثقال موهبته بصورة اكبر من خلال عمل اشبه بمسرحية غنائية على سبيل المثال يتعاونوا فيها مع مؤلفين ومخرجين، مما يساعد في اثقال موهبتهم أكثر".



نادر عباسى

واستكمل : "اثقال الموهبة يأتي من خلال ورش عمل، بالإضافة للتعاون مع مخرجين، ليصبح البرنامج اشبه بمؤسسة في صناعة نجوم، فينتقل من مرحلة نافذة سلطت الضوء عليهم إلى اثقال موهبته أكثر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".