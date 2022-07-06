شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب وآمبر هيرد التقوا سرا بعد حكم إدانة الأخيرة .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر الموقع الفنزويلى " elnacional " مفاجأة جديدة في قضية الممثل العالمى جونى ديب وطليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد، حيث كشف الموقع أنه بعد أسابيع من إعلان قرار هيئة المحلفين، طلبت هيرد مقابلة ديب سرا، وذك لمحاولة إقناعة بالتنازل أو تخفيض الغرامة التي يجب عليها دفعها.

ووفقا للتقرير الذى نشر على الموقع، أن الممثلان لم يستطيعا الوصول إلى إتفاق مما جعل هيرد تخبر محاميها بإكمال إجراءات استئناف ضد القرار الصادر عن هيئة المحلفين.

وبالتالي ستستأنف آمبر هيرد حكم المحاكمة لعدم قدرتها على دفع رسوم جوني ديب، وبحسب المعلومات التي قدمتها الديلي ميل، فقد أكد القاضي الحكم في محضر المحكمة، بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة مقاطعة فيرفاكس، والتي لم يحضرها أي من المتورطين.

بعد عدم التوصل إلى اتفاق ودي بينهم أو بحضور محاميهم، قرر فريق هيرد الشروع في إجراءات الاستئناف، وبالتالي سيكون لدى كلا الطرفين فترة 30 يومًا لتقديم إشعار الاستئناف، وسيتم عرض القضية في محكمة استئناف فرجينيا.