كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:50 مساءً - احتفلت الفنانة ” غادة عادل ” بتخرج إبنتها (مريم) من زوجها السابق المخرج ” مجدي الهواري ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
فنشرت غادة عادل صورتين من خلال خاصية الاستوري من حفل تخرج إبنتها ظهرت في إحداها برفقة مريم وفي الأخرى مع صديقات الأخيرة .
يذكر أن الفنانة غادة عادل لديها خمسة أبناء، 4 أولاد وإبنة وحيدة من زوجها السابق مجدي الهواري .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لإبنة الفنانة ” غادة عادل ” الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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