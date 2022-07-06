أحدث ظهور لإبنة الفنانة ” غادة عادل ” الوحيدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:50 مساءً - احتفلت الفنانة ” غادة عادل ” بتخرج إبنتها (مريم) من زوجها السابق المخرج ” مجدي الهواري ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت غادة عادل صورتين من خلال خاصية الاستوري من حفل تخرج إبنتها ظهرت في إحداها برفقة مريم وفي الأخرى مع صديقات الأخيرة .

يذكر أن الفنانة غادة عادل لديها خمسة أبناء، 4 أولاد وإبنة وحيدة من زوجها السابق مجدي الهواري .