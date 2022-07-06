شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض البيت الفنى للمسرح فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهورها ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري ، حيث ينتظر جمهور العيد ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية ، و ما بين عروض لنجوم المسرح و مخرجيه الكبار و طاقات شبابية مبدعة.

يعود المسرح القومي ليقدم عرض " الحفيد" من بطولة لوسي و كوكبة من النجوم ،عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار و من اخراج يوسف المنصور، ذلك ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض " حلم جميل " بطولة سامح حسين ، حنان عادل ، و من إخراج إسلام إمام، و ذلك من ثاني أيام العيد في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

أما فرقة مسرح الغد فتعود لتقدم عرض " صانع البهجة " من إعداد و إخراج ناصر عبد المنعم ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة و النصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين إبتداء من الأثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تقدم عرض " ليلة القتلة " من تأليف خوسيه تريانا، إخراج صبحي يوسف في تمام السابعة و النصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، و تقدم أيضا عرض " الحب في زمن الكوليرا " من عن رائعة جابريال ماركيز، كتابة منير بباوي، من إخراج السعيد منسي في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض الجديد " عروستي " من تأليف محمد بهجت، إخراج محمد نور ، و ذلك ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " الجميلة و الوحش " من تأليف ناصر محمود، إخراج محمود حسن، و ذلك ابتداء من ثاني أيام العيد على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة والنصف مساء، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض " كاندي كراش" من تأليف سعيد حجاج ، من إخراج محمد متولي ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

و بالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض " لسة فاكر " من تأليف محمد مرسي و إخراج سامح الحضري في تمام السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية