شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يكشف عن "أفيش" دورته الخامسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهرجان القومي للمسرح المصرى عن تفاصيل أفيش دورته الخامسة عشرة، والتي تحمل اسم دورة "المخرج المسرحى المصرى" برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

أما عن تفاصيل الأفيش وفكرته، قال مصممه الفنان مصطفي عوض: "الأفيش هذا العام له طابع خاص ويدور حول أهمية عمل المخرج المسرحى، حيث يظهر على الأفيش الرسمى للمهرجان المخرج المسرحى، وهو ينظر لفريق العمل المسرحى وهم يستعدون للصعود على المسرح، منهم البنت الأولى التى تضع الميك آب، وبجانبها ممثلة ثم راقصة البالية وبعض الممثلين ومسئول الإضاءة".

وقال عوض: "اختياري اللون الأحمر لأنه له دلالة مسرحية لكونه لون ناري صارخ مثير للجدل، وأرى أنه لابد أن يكون للأفيش حركة واللون الأحمر سيد الألوان في الدعاية".

ويذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.