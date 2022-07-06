فرح الزاهد تكشف تعرض شقيقتها الصغرى للتحرش : ” مرحمش أختي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة الشابة ” فرح الزاهد ” عن تعرض شقيقتها الصغرى ” نور الزاهد ” للتحرش خلال تواجدها بأحد الأماكن العامة برفقة والدتها .

ونشرت فرح الزاهد عبر حسابها على إنستجرام بواسطة خاصية الاستوري صورة للشخص الذي تحرش يشقيقتها كاشفة عن تفاصيل الواقعة .

فقالت : ” طيب دلوقتي الراجل دة متحرش واقف في مول مصر عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب .. مرحمش حتي أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام الزبالة وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت ” .

وتابعت فرح الزاهد : ” وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي فزعقوا فيه يروح مبجح فيهم ويقل أدبو ويقول (أنا معملتش حاجة ومجتش جمبها) ” .

وأضافت : ” والناس حواليه عادي جدا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم .. طلبنا النجدة ويا رب يكون في استجابة سريعة عشان نقضي على الأشكال الزبالة دي ” .