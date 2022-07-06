شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع " صخرة " كالياري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء حصوله على توقيع واحد من أبرز المدافعين الناشطين في الكالتشيو لينضم لصفوف النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ويدعم كتيبة إنزاجي في الموسم القادم 2022-2023.

إنتر ميلان يعلن تعاقده مع المدافع الإيطالي راؤول بيلانوفا

وأعلن الإنتر تعاقده مع المدافع الدولي الإيطالي راؤول بيلانوفا قادمًا من صفوف فريق نادي كالياري حيث تم تصعيده من قطاع الناشئين في نادي ميلان الذي لعب له خلال ثلاثة عشر موسمًا في الفئات العمرية المختلفة.

وعندما وصل بيلانوفا التاسعة عشر من عمره خرج بعيدًا عن أسوار الروسونيري ليخوض تجربة إحتراف جديدة في صفوف الدوري الفرنسي وبالتحديد مع نادي بوردو.

وبسبب مستواه المميز وقدرته على الوقوف في وجه أعتى مهاجمي الدوري الإيطالي تم تسليط الأضواء عليه حتى نجح نادي بيسكارا في ضمه.

وأوضح نادي إنتر ميلان عبر موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت ان بيلانوفا لم ينجح عندما كان في الكالتشيو بالفئات العمرية المختلفة في تحقيق الانطلاقة المأمولة.

ونظرًا للسعي وراء اللعب بصورة منتظمة خرج للعب في صفوف فريق نادي بيسكارا بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ماذا قدم بيلانوفا مع بيسكارا ؟

إنضم المداف الايطالي الشاب لصفوف بيسكارا ونجح في أن يصبح من العناصر الأساسية بالفريق وقدم موسم رائع خاض خلاله 30 مباراة كاملة.

مشواره مع كالياري

ومع كالياري تمكن الصخرة من خوض 31 مباراة نجح خلالهم في تقديم مستويات قوية وفرض نفسه كواحد من أسرع وأقوى المدافعين في الكالتشيو بجانب تسجيله هدف واحد ليضنم للانتر.