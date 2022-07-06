شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وخالد الصاوى فى الإسكندرية بسبب "مغامرات كوكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال فيلم "مغامرات كوكو" عدد من أحداث العمل بمحافظة الأسكندرية، وذلك حسبما صرح مخرج الفيلم إسماعيل فاروق لـ"الخليج 365"، والذى أوضح أنه بعد هذه المشاهد سيتبقى له عدة مشاهد داخل أحد الفيلات بمنطقة المنصورية.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن خالد الصاوى وبيومى فؤاد اجتمعا في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 3" حيث قدم الصاوى شخصية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر، وبيومى جسد شخصية القيادى الاخوانى الآخر سعد الكتاتنى، وشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.



فريق عمل مغامرات كوكو فريق عمل مغامرات كوكو



شيرين رضا شيرين رضا



بيومى فؤاد واوس اوس بيومى فؤاد واوس اوس



خالد الصاوى خالد الصاوى