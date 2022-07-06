شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلاة الجنازة على والدة ريهام عبد الحكيم بمسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة ريهام عبد الحكيم فى مسجد الحصرى بمدينة ٦ اكتوبر، والذى وافتها المنية أمس الثلاثاء، حيث أعلنت ريهام عن وفاة والدتها عبر صفحاتها علي السوشيال ميديا.

وحرص بعض من أصدقاء ريهام علي تأدية صلاة الجنازة، وبعض من أقاربها علي مواستها، ومن المقرر أن يتوجه الجثمان ليوارى الثرى فى مقابر العائلة.

المطربة ريهام عبد الحكيم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت عددا من أغانيها، منها عاشق سارح في الملكوت وبالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة، كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل منها يا حبيبتي يا مصر ومالي وأنا مالي وأما براوة وعيني يا عيني على العاشقين.