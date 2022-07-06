كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل بعد غياب أكثر من عشر سنوات

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القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا، فى أغسطس الشهر المقبل، فى الساحل الشمالى بعد غياب أكثر من عشر سنوات، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره

وكتب كاظم عبر حسابه على إنستجرام:"لأول مرة منذ أكثر من ١٠ سنوات كاظم الساهر يأتي إلى مصر في الساحل الشمالي في شهر أغسطس".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.

أطلقت النجمة الإماراتية بلقيس أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهل العشق" والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم.