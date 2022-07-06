شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: الراقصات الأجنبيات أول من أسس الرقص الشرقى فى مصر قبلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة لوسى خلال حوارها مع ”الخليج 365”، على الراقصات الأجانب وشهرتهن في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث قالت إن الراقصات الأجانب موجودات فى مصر منذ زمن، وحققن نجاحا فلو لاحظنا فى الأفلام القديمة لـ أنور وجدى أو نجيب الريحانى سنجد كل الراقصات أجانب، فهن من بدأن الرقص الشرقى فى مصر، ولكن سبب انتشارهن وظهورهن الفترة الأخيرة هى السوشيال ميديا، فهن يقمن بتسويق أنفسهن عليها، فمن المفترض أن عملي هو من يقدمني ولكن هن يقمن بعمل بروباجندا لأنفسهن عن طريق صفحاتهن.

يذكر أن الفنانة لوسي تعرض لها على المسرح القومي مسرحية "الحفيد"، والتي تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث تتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.