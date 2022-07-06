الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة في والدتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” ريهام عبد الحكيم ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدتها مساء أمس الثلاثاء .

وأشارت ريهام عبد الحكيم إلى أن صلاة الجنازة على والدتها من المقرر إقامتها عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الحصري، متوجهة بالدعاء إلى والدتها الراحلة .

فكتبت في منشورها : ” انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدي .. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر ” .

وتابعت : ” اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسن وأسكنها فسيح جناتك .. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة .. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ” .