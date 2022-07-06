شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين برفقة أحمد السقا ويعلق: الأخ الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان آسر ياسين صورة له برفقة النجم احمد السقا في استوري "انستجرام" على حسابه الشخصي على الموقع أثناء قضاء أجازتهم الصيفية بإحدي المدن الساحلية، وعلق آسر ياسين على الصورة المنشورة بـ “الأخ الكبير" ، فيما عاود السقا نشرها على حسابه معلقاً برمز "القلب" على الصورة



اسر ياسين برفقة احمد السقا

وفي وقت سابق ظهر النجم آسر ياسين، في إطلالة صيفية وهربا من ارتفاع درجات الحرارة، وهو يمارس السباحة وسط المياه، مشوقا جمهوره ومتابعيه، معلقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لن تخمن أبدًا ما الذي سأفعله؟، مضيفا: "إنه القتال، النضال، الألم والخلاصة.. تحياتي لكل المحاربين".

وسبق وعلق الفنان آسر ياسين، على ترقية محامية النجم العالمي جوني ديب، بعد تغلبها على آمبر هيرد وتحقيق الفوز لديب، حيث إن ترقيتها جاءت على غرار ترقية شخصية ياسين في النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشر آسر ياسين خبر الترقية من خلال ستوي انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ "المسيري زيدان".

وعرض لآسر ياسين مسلسل "الثمانية"، بطولة خالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج أحمد مدحت

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.