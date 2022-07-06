شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج عصام إمام شقيق الزعيم يحتفل بخطوبة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام بخطوبة ابنته وأحيا النجم تامر حسني حفل الخطوبة ونشر صورة من الحفل عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.

وكتب تامر حسنى، قائلا:"ألف مبروك محمود وفرح عصام إمام الخطوبة، كبرتي يا فروحة مليون مبروك، لازم تشوفي فرحة بباكي ومامتك بيكي وبخطيبك العسل كانت عامله إزاي ربنا يخليكوا لبعض"، ويظهر في الصورة التي نشرها تامر حسني الفنانة نهلة رافت زوجة شقيق عادل إمام والتي أعتزلت الفن منذ فترة.

يذكر أن فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى، يعرض فى السينمات بدءًا من غدا الخميس، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين

وموسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى.