شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تحيي حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى .. 14يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ساقية الصاوى عن إقامة حفل غنائى للنجمة سيمون يوم 14 شهر يوليو الجارى بعد نجاح حفلها الأخير داخل الساقية، الذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا ورفع لافتة كامل العدد .

الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان "الروح الفرفوشة" تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل.

سيمون بجانب تميزها كمطربة وتفردها في هذا المجال إلا أنها عندما دخلت مجال التمثيل كانت متفردة أيضًا ولها طلة علي الشاشة أو في المسرح لا تستطيع عندما تراها إلا وتنتبه لأنك ستكون أمام ممثلة موهوبة تمتلك كاريزما وحضور بدون أن تتكلم ، فملامح وجهها معبرة ومنحوتة ببراعة فنان ، وشاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها : يوم حلو ويوم مر، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم" في جليم، مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا" ، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد "، "بين السرايات " ، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).