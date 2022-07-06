فرقة BTS تجدّد النقاش حول الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار قرار مفاجئ من قبل الفرقة الكورية الجنوبية “بي تي إس” BTS، بأخذ استراحة من العروض الحية، الجدل حول الخدمة العسكرية الإلزامية في بلد يقود حالياً موجة البوب ​​العالمي ويواجه في الوقت نفسه تهديداً منذ الحرب الباردة.

الخدمة العسكرية مثيرة للجدل في كوريا الجنوبية حيث يُفترض أن يخدم جميع الرجال الأصحاء الذين تراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً نحو عامين، كجزء من جهود الدفاع ضد كوريا الشمالية.

على مر السنين، حصلت فئات معينة من الرجال على إعفاءات، فإما يُسمح لهم بتأجيل الخدمة لفترة معينة أو بأداء خدمة أقصر، بما في ذلك الرجال الذين فازوا بميدالية في الألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية والموسيقيون والراقصون الكلاسيكيون الذين توجوا في مسابقات معينة.

بموجب مراجعة القانون لعام 2019، سُمح لنجوم الكيبوب المعترف بهم عالمياً بتأجيل خدمتهم حتى سن الثلاثين.

ويناقش البرلمان الآن تعديلاً جديداً من شأنه أن يسمح لنجوم كي-بوب بالقيام بتدريب عسكري لمدة ثلاثة أسابيع فقط. وبالنسبة لفرقة “بي تي إس”، وتحديداً العضو الأكبر سناً فيها، المعروف لدى المعجبين باسم جين، فإن نتائج المداولات في البرلمان ستكون بالغة الأهمية. أجّل جين (29 عاماً)، خدمته لأطول فترة ممكنة ويواجه احتمال تأديتها كاملة، أي الابتعاد عامين بعيداً عن الجمهور عندما يبلغ الثلاثين من العمر.

وأوضح المشرع الذي اقترح التعديل ليشمل تدريباً لمدة ثلاثة أسابيع يون سانغ هيون، لوكالة رويترز، أن “الأعضاء ذكروا الإرهاق والحاجة إلى الراحة كسبب رئيسي (لإعلان أخذ استراحة)، لكن السبب الحقيقي هو الخدمة العسكرية لجين”.

وقال يون إن المدى الذي عززت به فرقة BTS مكانة كوريا الجنوبية حول العالم من خلال “القوة الناعمة” يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر في خدمة أفرادها العسكرية، وأضاف أن “فرقة BTS قامت بعمل قد يتطلب أكثر من ألف دبلوماسي للقيام به”.