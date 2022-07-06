اتهام أميركي بالتعدي على ممتلكات النجمة تايلور سويفت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه رجل من نيويورك، يبلغ من العمر 35 عاماً، تهمتي التعدي على ممتلكات الغير والمطاردة، بعد أن قالت السلطات إنه دخل منزلين في المدينة الأميركية مرتبطين بالمغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة تايلور سويفت.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه فيه، الذي اعتقل الجمعة، دخل أحد المباني السكنية الواقعة في حيّ تريبيكا في المدينة، في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي.

وقال المحققون إنه دخل من “باب مفتوح، ومكث في الداخل بشكل غير قانوني”، قبل أن يهرب سيراً على الأقدام عندما أمره الأمن بالمغادرة.

وفي الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، دخل الرجل نفسه مبنى سكنياً آخر مرتبطاً بسويفت، يقع في الشارع نفسه، ووجه “تهديدات عبر جهاز الاتصال الداخلي إلى امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً”، وفق ما قال متحدث باسم مكتب نائب مفوض الشرطة لشؤون الإعلام.

عانت تايلور سويفت، البالغة من العمر 32 عاماً، من مشكلات سابقة مع الملاحقين المزعومين.

وعام 2018، كشفت الشرطة أن رجلاً اقتحم منزلها في تريبيكا وأخذ قيلولة. وفي العام نفسه، ألقي القبض على رجل من كولورادو خارج منزل في بيفرلي هيلز تملكه سويفت ومعه سكين وحبل وذخيرة.