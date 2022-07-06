شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تنال الأوسكار بسببها..الفنانة فريدا كاهلو الأغلى بأمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت فريدا كاهلو الرسامة المكسيكية الشهيرة المولودة في مثل هذا اليوم 6 يوليو السبب في نيل النجمة العالمية سلمي حايك لجائزة الأوسكار لأول مرة، فبعد تجسيد سلمي لشخصية هذه الرسامة العالمية في فيلم بعنوان " فريدا " إنتاج عام 2002 ، وإخراج جوليا تيمور نالت سلمي شهرة واسعة وحصدت عدة جوائز أخري منها أفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية، وحصلت علي الجولدن جلوب كأفضل ممثلة عام 2003 عن فيلم "فريدا" أيضا .

فريدا كاهلو تعرضت عام 1925 إلى حادث باص كان يقلّها إلى منزلها وعلى أثر الحادث، اضطرت إلى التمدد على ظهرها من دون حراك لمدة سنة كاملة، عملت والدتها على راحتها طوال تلك السنة، ووضعت لها سريراً متنقلاً ومرآة ضخمة في سقف الغرفة، فكانت وحيدة وجهاً لوجه مع ذاتها طوال النهار، فطلبت ريشة وألواناً وأوراقاً لترسم، وراحت تنقل صورتها يومياً واكتشفت بذلك حبها بل شغفها بالرسم ، فريدا لم تدرس الرسم أكاديميًا إلا أنها كانت قد تلقّت بعض الدروس الخصوصية على يد أحد الأساتذة، ولكنها استطاعت عبر لوحاتها أن تجعل المتلقي يرى الألم أرضاً واقعية حياً قبيحاً قاتلاً ومعوقاً وليس ألماً قدسياً ماوياً مطهراً.

محور أعمالها الواقع والقدر، إذ نبع ذلك من تجربتها الخاصة في المعاناة، وكان الرسم المتنفس الوحيد لآلامها وعذاباتها وقدرها التعس، والمعاناة جعلت تجربتها الخاصة منبعاً للخيال، ولم يكن ذلك إلغاء للواقع للوصول إلى مملكة الخيال، إذ أن لوحاتها كانت واقعية قابلة الفهم غير مستعصية الإدراك، وفيها الكثير من التوثيقية والتقريرية وواضحة حتى للمشاهد البسيط.

وتزوجت فريدا كاهلو من الرسام المكسيكي دييغو ريفيرا في 21 أغسطس 1929 وقد كان عمرها 22 سنة بينما كان عمر ريفيرا 42 سنة ونتيجة لطباعها الصعبة ولخيانته لها مع أختها تطلقا عام 1939 ولكنهما تزوجا من جديد في عام 1940 في سان فرانسيسكو، ويذكر أن كاهلو كان لديها ازدواجية جنسية مما ترتب عليه حدوث المشاكل أثناء زواجها بدييغو ريفيرا.

في فيلم " فريدا " صور الحياة التراجيدية الصاخبة المؤثرة للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، التي خلّفت وراءها تراثاً تشكيلياً رائعاً، وملامح حياة تجسد مقدار الوجع والقلق والمعاناة الذي لف سنوات عمرها القليلة، مذكرة إيانا بتلك المصائر المأساوية لأصحاب القلوب الكبيرة والمشاعر المرهفة الرقيقة، نلتقي النص الجميل الراقي وكيفية المعالجة الفنية التي أمسكت بالنص، والتفت حوله لتخلق صورة وحدثاً متكاملين، وقد تفوقت الممثلة سلمى حايك على نفسها في هذا الدور المعقد والمركب وهي تترجم الانفعالات الداخلية لدى الشخصية المقهورة عاطفياً والمدمرة نفسياً وجسدياً، غير أن هذه الشخصية لم تكن سلبية بالمرة، فهي تدافع عن نفسها وتقاوم في سبيل الارتقاء بنفسها وبإبداعها حتى تصل إلى الهدف الذي تريده. يذكر أن الفنانة سلمى حايك جسدت دور فريدا في هذا الفيلم.



سلمي حايك في شخصية فريدا التي نالت بها الاوسكار



سلمي حايك في شخصية فريدا



سلمي حايك في فيلم فريدا ومشهد من الفيلم



سلمي حايك في فيلم فريدا



فريدا



فيلم فريدا حصلت به سلمي علي الاوسكار