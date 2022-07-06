شكرا لقرائتكم خبر عن مجرم مع مرتبة الشرف.. "50 سنت" من الإجرام لأشهر مطرب راب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل، اليوم، نجم الراب الفنان العالمى "50 سنت" بعيد ميلاده الـ47، حيث إنه من مواليد عام 1975 بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو أحد أشهر فنانى الراب على مستوى العالم بعدما حول حياته من الإجرام والتنقل فى العصابات لفنان يغنى وينال شهرة عالمية.

دكتوردراي (Dr.Dre) صاحب مؤسسة لإنتاج أغاني خاصة الراب كان السبب في نقطة التحول الخطير في حياة فيفتي سنت فقد ابعده عن حياة العصابات ودفعه إلى التوجه للغناء وأعاد اكتشافه كمغني راب ، وأصدر له ألبومه الأول عام 2003 وهو "Get Rich or Die Tryin" وبه أغنيته الشهيرة "In da Club" التي حققت حتي الآن نسبة مشاهدة وصلت ( 1,501,574,876 ) ، وقام ببيع أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم ، وقام بتمثيل عدد من الأفلام بينها فيلم عن قصة حياته، وعن محاولة اغتياله التى فشلت بعد تعرضه لتسع طلقات فى أنحاء متفرقة من جسده

فيفتي سنت محب جدًا للأسلحة بل مهووس بها لدرجة أن أغلب الكليبات ستجد معه سلاح ودائما يلبس سترة واقية من الرصاص ويأخذ الحذر دومًا لأنه مستهدف من عصابات المافيا وقد طعنه شخص مجهول بخنجر فى بطنه فى مدينة مانهاتن أثناء خروجه من أحد الاستديوهات، ورفض الظهور فى حملة ترامب الرئاسية بعرض قيمته 500 ألف دولار، ولقب "50 سنت" جاء كرمز للتغيير عن الأسماء والألقاب التقليدية والاسم مشتق من اسم لص شهير.