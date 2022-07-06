شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى على مسرح سيد درويش بالأسكندرية نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة حنان ماضى حفلاً غنائياً علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، وستقدم حنان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة منها "ليلة عشق، شباك قديم، شد الضفاير، إحساس".

وكانت حنان ماضي قد فاجأت جمهورها الشهر الماضى بظهور تليفزيوني بالحجاب وبررت ذلك بإصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : "أنا جالي أوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا بعد ما تعدو منى لكن أنا كنت بموت، واتحجبت وكملت لأن أحلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وأنا هكمل".

كما كشفت الفنانة حنان ماضي انها كانت تنوي اجراء عملية تجميل، ولكنها تراجعت على الفور، حيث كانت متحمسة لإزالة "اللغد"، ولكن بعد الحجاب أزاحت الفكرة تماماً.

حنان ماضي اكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن بعد أن كانا عازفين كمان في فرقته، وقد شكلت حنان ماضي ثنائياً ناجحاً مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل: عصفور المطر، ليلة عشق، إحساس، وشباك قديم، كما غنت تترات مسلسلات "الوسية" 1990، المال والبنون 1993، قصة الأمس 2008، اللقاء الثاني .