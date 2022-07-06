شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون: بدأت كتابة الجزأين الرابع والخامس من Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج العالمى جيمس كاميرون بدء الاستعدادت لـ كتابة الجزأين الرابع والخامس من سلسلة Avatar، حيث صرح كاميرون قائلا:" أفلام Avatar تعتبر مستهلكة نوعًا ما، ولذلك لدى بعض الأفكار التي أقوم بتطويرها لـ تقديمها في الجزأين القادمين".



Avatar

وأضاف كاميرون في آخر حواراته الصحفية قائلا:" وأعتقد أننى سأقوم بـ تسلم راية الإخراج لـ مخرج جديد، لأتمكن من التركيز على كتابة الأفلام الجديدة، ويرجع ذلك أيضا إلى زيادة حماسى في تقديم الأفلام بشكل جديد"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ومن المقرر طرح Avatar 2 في 16ديسمبر من العام الجارى 2022، ويشهد انضمام كيت وينسلت وفان ديزل إلى أعضاء فريق التمثيل الأصليين، بما في ذلك Sigourney Weaver و Zoe Saldana و Sam Worthington.

والجزء الثانى من سلسلة أفلام "Avatar"، كان من المقرر لها أن تطرح فى الأصل في خلال عام 2014، ولكن سيتم طرحه بعد 13عامًا من طرح الجزء الأول من فيلم "Avatar".

كما كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه انتهى من Avatar 3"، وعرض كاميرون التحديثات حول السلسلة خلال محادثة بالفيديو مع حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، الذى لعب دور البطولة فى فيلم كاميرون "The Terminator"، كجزء من القمة العالمية النمساوية لعام 2020.

وأضاف أن ديزنى أعلنت فى يوليوأنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.