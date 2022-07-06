دنيا بطمة تخطف الانظار بـ “نيو لوك” عصري قبل العيد.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 صباحاً - فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بعد نشرها صور جديدة لها أطلت فيهاـبـ “نيو لوك” عصري ومميز.

وظهرت دنيا في الصور، بإطلالة جميلة للغاية، حيث اختارت تسريحة الشعر المموج وغيرت من لون شعرها الأسود إلى اللون العسلي الذي تناسب تمامًا مع لون بشرتها السمراء.

ولاقت إطلالتها الجديدة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين غمروها بالكثير من رمز القلب الأحمر وبتعليقاتهم الإيجابية التي أتت بمعظمها تأكيدًا على حسن اختيارها للون الشعر والتسريحة الجديدة.

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة المغربية دنيا بطمة المصورة، فيديو كليب أغنية “المارياج” الذي أطلقته في الثامن من شهر يناير 2022 الفائت، حيث تخطى الـ5 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “الترك للإنتاج الفني” على اليوتيوب. والأغنية كلمات وألحان نبيل الحوري، توزيع وميكس وماستر اشرف بنصفي. أما مطلع كلماتها، يقول: “غير جبت لمرياج، سيد بدا يعواج، ناري ولا سوڤاج، وتسيف عليا…”.