“حلاقة العيد”.. أحمد حلمي يستغنى عن شعره بالكامل لن تصدق كيف أصبح شكله في الصورة!! – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 صباحاً - نشر الفنان أحمد حلمي، صورة له مؤخرًا عبر حسابه الخاص على موقع الصور «إنستجرام» ولكن الصورة أثارت الكثير من الجدل، حيث كشفت عن إزالته لشعره تمامًا على عكس الذي أعتاد عليه الكثير من متابعيه خلال السنوات الماضية.

ورجح البعض أن تكون إطلالة أحمد حلمي بعد حلاقته لشعره بهذا الشكل، مناسبة لدوره الذي سيقدمه في الفترة المقبلة والذي تتكتم على تفاصيله إلى الآن.

يُشار أن النجم أحمد حلمي دائمًا ما يحرص على الظهور بشكل جديد ومختلف في جميع أفلامه السينمائية ويعتمد على ستايل الشعر والتسريحات المختلفة بما يتناسب مع الشخصيات التي يقوم بادائها.

“واحد تاني” لأحمد حلمي يحقق 63 مليون و221 ألف جنيه في السينمات

وعلى الصعيد الفني، استطاع «فيلم واحد تاني» بطولة أحمد حلمي أن يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا وذلك بتحقيقه أعلي إيراد في السينمات المصرية وذلك منذ غلق دور العرض في فترة كورونا حيث حقق مجموع إيرادات لأكثر من 63 مليون و221 ألف و748 جنيهًا، متخطيًا ذلك الرقم الأكبر والذي حصده فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز والذي حقق مجموع إيرادات وصلت لـ63 مليون و157 ألف و271 جنيهًا.

وتأتي هذه الأيرادات هي الأكبر منذ الأزمة التي تعرضت لها السينما المصرية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا والتي جعلت مجلس الوزراء يتخذ قراره بإغلاق السينمات منعًا لتفشي كوفيد 19. إلا أن الأفلام المصرية عادت مرة أخرى بقوة هذه الفترة بعد تحقيقها إيرادات كبيرة حيث تخطي 3 أفلام الخمسين مليون جنية وهما العارف وواحد تاني والانس والنمس.

وحاليًا يتواجد في السينما فيلم «كيرة والجن» والذي استطاع في 3 أيام أن يتخطي 11 مليون جنية، منتظرًا عيد الأضحي ليدخل في منافسة الإيرادات الأكبر حيث سيتم طرح فيلمي «بحبك» و«عمهم». فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي وروبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي.

فيلم “واحد تاني” بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما أحداثه فتدور أحداثه حول أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، حيث يُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء الدراسة القدامي ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمال ناجحاً، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله فيعيد التفكير في حياته مجددًا.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد حلمي لخوض تجربة مسرح جديدة بعد غيام دام لأكثر من 20 عامًا، ليعود لخشبة المسرح من خلال عرض جديد يحمل اسم «غير متاح» بشكل مؤقت.

ويعقد صناع المسرحية خلال الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة وبروفات ترابيزة من أجل الاستقرار على موعد محدد لانطلاق العرض المسرحي المقرر أن يكون خلال موسم الصيف الجاري، وهي من إشراف على الكتابة جورج عزمي، وتأليف يارا أبوالنضر وأحمد عصام السيد ومصطفى عباس ومحمد أشرف، ولم يستقروا على المخرج الذي سيتولى إخراجها.

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