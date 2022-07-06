مروج الرحيلي تصدم المتابعين بالكشف عن عمرها الحقيقي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 صباحاً - فاجأت المشهورة السعودية مروج الرحيلي متابعيها بكشفها عن عمرها الحقيقي لأول مرة، معلنة عن خطتها في مرحلة الثلاثينيات وهو ما أثار الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

وقالت مروج الرحيلي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “اللي اتولدوا في 94 يعني عمرهم 22 سنة، معقول بيني وبين الثلاثينات عامين! أنا عن نفسي مو مصدقة لو مش مصدقة خلاص”.

وأضافت: “الصراحة أنا عن نفسي مو مصدقة، معقول يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله بقالي سنتين على الثلاثين! والله يا جماعة عن جد عمر الثلاثين بحسه فخامة، ووقت ما هوصل للثلاثين هكون جادة ما هخليكم تقولوا نكت ماسخة”. وحاولت مروج الرحيلي مداعبة الجمهور بإخفاء عمرها الحقيقي قائلة إن مواليد عام 1994 يبلغون من العمر 22 عاماً وليس 28.

حديث مروج الرحيلي عن عمرها الحقيقي ليس هو فقط ما أثار التساؤلات، ولكن أيضاً ظهورها بملامح مختلفة أثار التساؤلات حول استخدامها لتقنية الفيلر من جديد، فخلال الفترة الماضية نشرت خبيرة المكياج والتجميل السعودية، مروج الرحيلي مقطع فيديو استعرضت فيه شكل أنفها الجديد.