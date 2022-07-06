كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 صباحاً - قامت الفنانة اليمنية أروى بالمشاركة في تحدي رياضي جديد وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أروى، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابه على انستغرام، وهي تمارس تحدي يوجا وعلقت على الفيديو “جربت هذا التحدي ما رأيكم”.

وقد تعرضت اروى الانتقادات من المتابعين الذي هاجموها بسبب ملابسها اثناء ممارسة هذا التحدي حيث جاء في التعليقات “عارفه نفسك بتتشقلبين كان لبستي استر من كذا الله يهديك” و “تقدر تسويها بلبس اطول

كانت هذه تفاصيل خبر اروى تتعرض لانتقادات بسبب كشفها عن ساقيها اثناء تحدي يوجا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.