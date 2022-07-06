في أحدث ظهور لها.. “نادين” شقيقة نانسي عجرم تخطف الأنظار منها.. لن تصدّق أنها أجمل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 05:43 صباحاً - أصبحت نادين عجرم، شقيقة الفنانة نانسي عجرم، حديث السوشيال ميديا مؤخرًا، بعدما نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها برفقة عائلتها، حيث أعاد الجمهور تداول الصور وبدأت التعليقات تتجه للمقارنة بينها وبين شقيقتها نانسي.

حيث احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع شقيقتها الكاتبة نادين عجرم، بعيد ميلاد شقيقهما الفنان نبيل عجرم، فنشرت نادين صورة لهما معًا مرفقة بمعايدة مميزة لشقيقها.

بينما لفت الثلاثة أنظار الجمهور متمنين الانسجام العائلي بينهم، في حين توقف البعض مجددا عند الشبه الكبير بين نانسي وشقيقتها نادين.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة ملامح شقيقة الفنانة اللبنانية، وعلّق أحدهم قائلًا: ”نادين جميلة ماشاء الله حتى أنها أجمل من نانسي”.

يُشار إلى أن لـ نانسي عجرم شقيق أيضًا وهو نبيل عجرم مطرب وملحن شاب، ويصغر نانسي سنًا ولكنه مبتعد حاليًا عن الفن. وكان “نبيل” قد دخل الساحة الغنائية بعد انتشار إسم شقيقته “نانسي”، وقدم مجموعة أغان لكنه لم يوفّق، وما لبث أن فضل الانسحاب، كما أنه لحن لها قبل عدة سنوات أغنية واحدة بعنوان “نام بقلبي”.

آخر حفلات نانسي عجرم بمصر والأردن

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت “التريند” على السوشيال ميديا، بعد الحفل الضخم الذي أحيته في مدينة العقبة ضمن مهرجان “ايلة” الموسيقي الذي أُقيم في مدينة العقبة الأردنية، وشهد الكثير من المواقف العفوية الطريفة بين النجمة وجمهورها.

وأطلّت نانسي عجرم في حفلها بالأردن بجيمبسوت براق باللون الأحمر وأمتعت جمهورها بأغانيها الشهيرة.

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلا غنائيًا في مصر، قدمت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وشاركت متابعيها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

وأطلّت نانسي عجرم بفستان أبيض اللون من تصميم جورج حبيقة، مكون من قطعتين، العلوية مطرزة، والسفلية من الشيفون ومزود بها Ruffles عند الأطراف.

آخر أعمال نانسي عجرم

وانشغلت نانسي عجرم الأيام الماضية بتصوير أغنية “بدى حدا حبو” وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.

من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم بغناء تتر “مسلسل يوتيرن“، الذي عُرض في دراما رمضان 2022 المنقضي.

“يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

نبذة عن نانسي عجرم

حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني، اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: “أخاصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب يا دلع ولاقت أغنيتها إحساس جديد استحسان الجماهير.

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