شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى على مسرح النافورة نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة دينا الوديدى حفلاً غنائياً علي مسرح النافورة التابع لدار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدى صابر، وذلك يوم الأحد الموافق 31 يوليو الحالي، ومن المقرر أن تقدم دينا عددا من أغانيها التى اشتهرت بها منها "خير لك، بدر، أنعطف وأرجع وغيرهم".

يذكر أن دينا الوديدي مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية. كانت ضمن الورشة المسرحية التي التحقت بها حين كانت لا تزال طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية آداب القاهرة وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال من ضمنها: سي عمر وليلى أفندي .

وتقدم دينا الوديدى نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينة القاهرة.