ممثل سوري يعبر عن حزنه بعد تصدره بسبب طلبه الزواج من انجلينا جولي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:50 صباحاً - تصدر الممثل الشاب سليمان رزق, ابن المخرج السوري يوسف رزق, الاخبار في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته التي تحدث فيها عن رغبته في الزواج من الممثلة العالمية انجينا جولي.

وقال ”رزق“ خلال لقاء مصور مع قناة ”كيوميديا“ إنه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.

وأضاف الممثل الشاب أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وأن أهم شيء هو الحب، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه.

وبعد تصدره، ظهر سليمان رزق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على انستغرام عبر فيه عن حزنه بسبب تصدر الامور الثانوية على حساب الامور التي وصفها بالاساسية مثل الادوار التي قام بها في عدد من الاعمال الفنية مؤخرا.

غير انه عاد وقال في فيديو اخر قصة انجلينا جولي مو مسخرة قصتها ثانوية بس حقيقية يا اخطب يا اتبنى “.