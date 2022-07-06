شريف منير يلغى متابعة إبنته اسما بسبب صورة مفاجئة.. شاهد مع من وماذا كانت ترتدي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:50 صباحاً - يتمتع الفنان الكبير شريف منير بحماهيرية كبيرة جدًا في الوسط الفني وخارجه حيث أنه ممثل من طراز رفيع وأعماله الفنّية شاهدة على رحلة عطاءه الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، حقق خلالها جماهيرية كبيرة بسبب أدائه السلس في أعماله الفنية

قام الفنان شريف منير بإلغاء متابعة ابنته أسما شريف منير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»

كما قامت أسما هي الأخرى بإلغاء متابعة والدها، وتكهن رواد مواقع اتواصل الاجتماعي بوجود خلاف بين الثنائي.

أسما شريف منير تثير الجدل بعد الظهور مع طليقها الأول

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، مع طلـيقها محمود السكري في صورة جمعت بينهما، ونشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، وذلك في أول صورة تجمع بينهما يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا.

صورة أسما شريف منير، مع طليقها محمود السكري، جمعت بينهما في يوم عائلي، وظهرت معهما ابنتهما لارا، وبعض من الأصدقاء، ولكن الظهور المفاجئ فتح باب التساؤلات حول عودتهما لبعضهما البعض مرة أخرى.

خلاف قديم بين شريف منير وأسما

يُذكر أنه كان خلافا قديمًا نشب بين شريف منير وابنته أسما، ولكن الفنان تراجع عن موقفه وقدم اعتذارا لابنته.

وكان شريف منير قد شارك فيديو لأغنية مدحت صالح وعفاف راضي أجمل بنوتة، وكتب رسالة اعتذار وأكد أنه لم يكن لطيفا معها.

لترد أسما قائلة: “هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين”.

أسما شريف منير: أنا وبابا عاملين زي ناقر ونقير

يُذكر أن فاجأت أسما شريف منير والدها بمكالمة عبر تطبيق زووم خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة ” ON ” قائلة : إزيك يا كيتي كيتي”.

ومازحتها الحديدي، قائلة: “انتي بتدوري على حد زي باباكي لكي ترتبطي به؟ قائلة: “لو هتجوز حد زي بابي هنولع في بعض.. وإحنا عاملين زي ناقر ونقير”.

وتحدثت أسما عن كتابة تجربة زيجتها قائلة: “حبيت تكون مفيدة للناس.. وأعرف الناس إزاي علاقتي بطليقي إيجابية وجيدة ونحترم بعض”.

ورد شريف منير على إبنته الكبرى قائلاً: “أسما بنتي عرفت تعمل علاقة ناجحة جدا مع أبو بنتها أنا مستغربها”.

وردًا على طلب الحديدي الذي وجهته لاسما: قوليلنا سر عن والدك محدش يعرفه..لترد الأخيرة قائلة : و”أسما”: بياكل السمك والرز بإيديه”.

ومن ناحية أخرى، كان نجا الممثل شريف منير وعائلته من الموت بأعجوبة وذلك بسبب حريق نشب في منزلهم.

وكشف شريف منير عن تفاصيل ما حصل معهم وكيف نشب الحريق في المنزل، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على إنستجرام صورًا في حسابه أظهرت الحريق والدمار.

وعلّق على الصور قائلاً: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق .الحمدلله قدر الله وما شاء فعل”.

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