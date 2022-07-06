شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى رمضان.. قناة DMC تعيد عرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة DMC فى إعادة عرض المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز"، بعد نجاحه فى موسم دراما رمضان الماضى، حيث يُعرض على قناة DMC العامة من السبت إلى الخميس فى الـ 5:30 مساءً، والإعادة الساعة 10 صباحاً، أما قناة DMC دراما فتعرضه يوميا الساعة 1:45 ظهراً.

مسلسل "يحيى وكنوز"، تأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد، ويشارك فى المسلسل بالأداء الصوتى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، والأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مع حلقات المسلسل الكرتونى"يحيى وكنوز"، خلال عرضه فى موسم رمضان الماضى، وظهر من خلال متابعة الحلقات أن الفترة الزمنية للمسلسل هى عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية.