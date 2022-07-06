شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح أحدث أغانيها "حبيب مامى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة رنا سماحة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "حبيب مامي"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وأهدت رنا الأغنية لنجلها الأول والذي أسمته "مالك"، نجل الملحن سامر أبوطالب، والأغنية استعانت فيها بأحداث حقيقية من الحمل والولادة وسبوع ابنها مالك، حيث وثقت رنا هذه اللحظات بتصويرها فيديو، وهي من ألحان محمد فخراني، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع جلال فهمي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: "يا حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير من وانت يدوب جوايا وانا طايرة من الفرحة دي طير حتة من الروح والقلب.. واخد كل التفكير عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا وتبقي بخير ياختي ياختي ياختي عاللي جالي وبقا من بختي مهما يا سنيني يوم بوختي ضحكته تنورلي الدنيا ياختي ياختي ياختي عالدلع ده ده اللي جنن كل القعدة هبقا حاضناه ولأ مش باعده عنه يوم يوم ايه لأ ولا ثانية انا جهزتلك الاوضة وكلها زينة لحد الباب عايز تلعب دنا جايبة عشانك بص في كوم العاب عيش كسر فيها براحتك .. تاني يوم غيرها هيتجاب انت تقول ماما في ثانية هتتفتح كل الأبواب".