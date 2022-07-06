شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: أنا ما رقصتش فى السينما زى تحية كاريوكا وسامية جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لوسى لـ"الخليج 365"، إنها لم تفعل ما فعلته تحية كاريوكا وسامية جمال فى السينما كراقصة فلا أحد يعرف طريقة رقصها غير جمهور الحفلات والملاهى الليلية، فلم تظهر في السينما كراقصة بل كممثلة.

وتابعت لوسى قائلة:"عملى كراقصة علمنى كيف أتعامل على خشبة المسرح، وكيف أشعر بالناس ولا أقوم بإحراج أحد، وعلمني أن أتعامل مع كل أنواع البشر، ولأنني خريجة معهد الباليه فتعلمت استخدام لغة الجسد والنسبة والتناسب للجسم كل تلك الأمور قمت باكتسابها من الرقص وفادتني كممثلة حتى في الصوت، عمار الشريعي قدم لي 60 لحنا، لكنني في النهاية لم أحصل على فرصة تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف في الرقص بالسينما.

يذكر أن الفنانة لوسى تعرض حاليا على المسرح القومي مسرحية "الحفيد"، والتى تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.