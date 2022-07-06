شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوي: والدتي كانت "ست بيت شاطرة" وسعيدة بحب الناس لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنه لكثرة بحل الناس لوالدتها، يقال "كل سنة وسيرة ماما طيبة"، موضحة أنه يوم تحول لمظاهرة حب متجددة لثاني سنة على التوالي، وتجد ذكريات طيبة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامية ندى رضا: "كانت بتنده لي ماميش، ونور عين ماما، فبقيت أنا عين وروضة عين، والأكلات اللي كانت بتعملهالي كل اللي بحبه، هي كانت ست بيت شاطرة، وكانت لما تيجي فايد الإسماعيلية بتعمل رز بالجمبري والزبيب".

وذكرت أن والدتها حققت كل أحلامها التي كانت تحلم بها، من النجاح والحياة الزوجية المستقرة، ورزقت ببنت، ومن وجهة نظرها أحلى شيء في الدنيا، أنها هي وحفيدتها روضة، لافتة إلى أن أحلامها حققتها بنفسها، ولكن استكمال المسيرة بالذكرى، فكانت تمثل نفسها وتظهر بالنيابة عن رجاء الجداوي.