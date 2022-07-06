اختبر ذكائك وقوة تركيزك.. هذا الطفل أصبح من كبار النجوم في مصر، برع في تقديم الأدوار الكوميدية، وزوجته ممثلة شهيرة.. فمن يكون؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 02:51 صباحاً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين على الأكثر، وقالت أنه كوميديان معروف متزوج من فنانة شهيرة.

إنه النجم أحمد حلمي، الذي يحرص على مشاركة جمهوره لقطات وصور طريفة من دولاب ذكرياته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصور عائلية نادرة، وشارك أحمد حلمي صورة له في طفولته على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»،

وعلّق ساخرًا: “صديقي اللي فضل مكمل معايا لحد دلوقتي ونفسي اخسره .. كرشي العزيز حل عني بقي نفسي ادخل القميص في البنطلون”.

ميلاده ونشأته:

أحمد حلمي أسمه بالكامل أحمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد، ممثل كوميدي مصري من مواليد 18 نوفمبر 1969 في محافظة القيلوبية بمدينة بنها بمصر، بدأ أحمد حلمي مسيرته بتقديم برنامج “لعب عيال” في التلفزيون سنة 1998، قبل أن يخوض تجربة التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم “عبود على الحدود” سنة 1999.

أفلام أحمد حلمي:

شارك أحمد حلمي في أكثر من 25 فيلما، أغلبها أدى فيها دور البطولة، كما مثل في مجموعة مسلسلات ومسرحية واحدة. من أشهر أفلام أحمد حلمي “ميدو مشاكل” و”عسل أسود” و”ظرف طارق” و”إكسل لارج” وغيرها

جوائز أحمد حلمي:

حصل أحمد حلمي على عدة جوائز منها: جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، جائزة أحسن ممثل من مهرجان البينيال في باريس، جائزه أحسن ممثل كوميدي من أوسكار السينما العربية، إضافة إلى جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. إضافة إلى تقديمه عددا من البرامج الترفيهية، شارك أحمد حلمي كعضو لجنة تحكيم في برنامج “Arabs got talent”.

أحمد حلمي ومنى زكي:

تزوج أحمد حلمي عام 2002 من الفنانة الجميلة منى زكي، بعد قصة حب كبيرة، ورزق منها بعد عام ابنتهما «لي لي»، وفي العام 2014 أنجبت منى ابنهما الثاني «سليم». ورزقا بابنهما الثالث «يونس» في العام 2016.

أحمد حلمي يحقق بـ«واحد تاني» رقمًا قياسيًا بأعلى إيرادات منذ «كورونا»

وعلى الصعيد الفني، استطاع «فيلم واحد تاني» بطولة أحمد حلمي أن يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا وذلك بتحقيقه أعلي إيراد في السينمات المصرية وذلك منذ غلق دور العرض في فترة كورونا حيث حقق مجموع إيرادات لأكثر من 63 مليون و221 ألف و748 جنيهًا، متخطيًا ذلك الرقم الأكبر والذي حصده فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز والذي حقق مجموع إيرادات وصلت لـ63 مليون و157 ألف و271 جنيهًا.

وبهذا الفيلم الجديد استطاع “حلمي” أن يعود إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، في حفلتين فقط، محققًا أعلى إيراد في شبّاك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الأيرادات هي الأكبر منذ الأزمة التي تعرضت لها السينما المصرية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا والتي جعلت مجلس الوزراء يتخذ قراره بإغلاق السينمات منعًا لتفشي كوفيد 19. إلا أن الأفلام المصرية عادت مرة أخرى بقوة هذه الفترة بعد تحقيقها إيرادات كبيرة حيث تخطي 3 أفلام الخمسين مليون جنية وهما العارف وواحد تاني والانس والنمس.

وحاليًا يتواجد في السينما فيلم «كيرة والجن» والذي استطاع في 3 أيام أن يتخطي 11 مليون جنية، منتظرًا عيد الأضحي ليدخل في منافسة الإيرادات الأكبر حيث سيتم طرح فيلمي «بحبك» و«عمهم». فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي وروبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي.

فيلم “واحد تاني” بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما أحداثه فتدور أحداثه حول أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، حيث يُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء الدراسة القدامي ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمال ناجحاً، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله فيعيد التفكير في حياته مجدداً.

نورت

نورت