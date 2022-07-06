شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تنضم لأبطال فيلم "شقو" مع عمرو يوسف وتايسون وأمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكى لـ"الخليج 365" إنه يواصل تحضيرات فيلمه الجديد "شقو" الذى يلعب بطولته النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل عقب إجازة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن السيناريو حالياً في مراحل الكتابة الأخيرة.

وأكد السبكى، أن الشركة المنتجة تعاقدت مع الفنانة دينا الشربينى لتقدم أحد الأدور في أحداث الفيلم، المقرر أن يضم العديد من المفاجآت، لافتاً إلى أن ما يشاع أن دينا الشربينى بدلا من أمينة خليل غير صحيح، فأمينة خليل تقدم دورا آخر، ودينا بالطبع تقدم شخصية آخرى في أحداث العمل.

وفى سياق آخر، يجتمع الثلاثي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل من جديد بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016 وتحقيقه نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول صديقات خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الاجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات آخرين.

يذكر أن"شقو" يسجل التعاون السابع بين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعدما قدموا أفلام "ولاد رزق" بجزئيه الأول والثانى، و"كدبة كل يوم" ومسلسلات "جراند أوتيل"، و"ظرف اسود"، و"نيران صديقة"، فيما تعاون ممدوح مع أمينة خليل في العديد من الأعمال منها "جراند أوتيل" و"خلى بالك من زيزى" و"قابيل".