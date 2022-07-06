شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة ريهام عبد الحكيم والجنازة بعد ظهر الغد بمسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة ريهام عبد الحكيم، عبر حسابها فيس بوك، وفاة والدتها، وعلقت قائلة: انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلي ما لدي، صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروهآ في عزيز لديكم".





يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرا أحيت حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت عددا من أغانيها، منها عاشق سارح في الملكوت وبالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة، كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل منها يا حبيبتي يا مصر ومالي وأنا مالي وأما براوة وعيني يا عيني على العاشقين.