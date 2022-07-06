شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى قال" أحدث أغانى محمد رشاد ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روّج المطرب محمد رشاد لأحدث أغانيه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ونشر مقطع فيديو من الأغنية الجديدة بعنوان "اللى قال"، المقرر طرحها قريبا وهى من كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

وظهر مؤخرًا الفنان محمد رشاد في الحلقة الثالثة من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الذى عرض في موسم رمضان، بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في مشهد يجمعه بجودي المالكي "كارولين عزمي" وخطيبها، في استديو التسجيل الخاص بخطيبها كي يقوم بتسجيل أغنية له.

وجاءت كلمات الأغنية التي غناها محمد رشاد متماشية مع أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وكانت كلماتها كالتالي: "بعد الفراق مابقتش حاجة هي هي، كل حاجة شايفها غامقة وهي مش ليا، ومفيش في القلب حاجة تفرحه بقي دق قلبي بيجرحه وبيدبحه، أنا موجوع، أنا موجوع اوي من قسوة الموضوع ماهي مش حياة أعيش العمر ويا دموع ومفيش رجوع انا موجوع ، ووحشاني والشوق في القلب بقي ممنوع وقلبي بيبكي ويا الروح بصوت مسموع أنا موجوع".